مصرف لبنان يعلن عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المصارف... صورة

أعلن مصرف لبنان، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة خاصة لإعادة هيكلة المصارف، وهي خطوة تعتبر أساسية في الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تضرب البلاد.

ونشر مصرف لبنان مذكرة إدارية عن إنشاء لجنة خاصة تسمى "لجنة إعادة هيكلة المصارف" مهمتها دراسة التعديلات واقتراح التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية وإعادة هيكلة المصارف ودراسة الأداء المالي للمصارف واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.

وشهدت مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.