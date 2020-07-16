سفيرة إسرائيل في مصر تغرد عبر "تويتر" بـ"العربية" فور استلامها مهمتها الجديدة

وجهت السفيرة الإسرائيلية الجديدة أول رسالة لها باللغة العربية بعد وصولها إلى القاهرة لتسلم مهام عملها.

ووصلت إلى القاهرة أمس الأربعاء أميرة أورون السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى مصر لتسلم مهام عملها، ودشنت حسابا شخصيًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للتواصل خلال مهام عملها كسفيرة في مصر.

وقالت السفيرة، في تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية: "أنا سعيدة جدا بعودتي لمصر سفيرة لإسرائيل التي تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري".

أنا سعيدة جدًا بعودتي لمصر سفيرةً لدولة إسرائيل التي تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري. — Amira Oron أميرة أورون (@AmiraOron) July 15, 2020

​وكان أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، كتب تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" مباركا لأورون، وصولها إلى القاهرة أمس لتولي مهامها الدبلوماسية.

وقال: "ألف مبروك لسفيرتنا الجديدة في القاهرة، السيدة أميرة أورون، التي وصلت مصر أمس لتولي مهامها الدبلوماسية".

ألف مبروك لسفيرتنا الجديدة في القاهرة, السيدة أميرة أورون, التي وصلت مصر أمس لتولي مهامها الدبلوماسية. السفيرة أميرة هي السفيرة الإسرائيلية ال-١٤ في #مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهي المرأة الاولى في هذا المنصب.



بالتوفيق وإلى الأمام في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المصرية. pic.twitter.com/GX4dJFrBaH — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 16, 2020

​وتابع: "السفيرة أميرة هي السفيرة الإسرائيلية الـ14 في مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهي المرأة الأولى في هذا المنصب".

وأضاف: "بالتوفيق وإلى الأمام في تعزيز العلاقات الإسرائيلية المصرية".

وعملت أورون سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.