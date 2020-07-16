الملك عبد الله الثاني يؤكد أهمية استمرار خدمات "الأونروا" لأمن واستقرار المنطقة

استقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صباح اليوم الخميس، بأن العاهل الأردني أكد على أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها وكالة (الأونروا)، لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله، فيليب لازاريني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال المساعدات والتمويل لتمكين الأونروا من مواصلة عملها.

وأشار إلى حرص الأردن على الاستمرار برعاية جميع اللاجئين المتواجدين على أراضيه.

وتناول اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين لدعم الأونروا، الذي نظمه الأردن بالتعاون مع السويد أخيرا، لضمان استدامة تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وجرى التأكيد على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.

وأشاد العاهل الأردني بجهود المفوض العام والأونروا في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات، التي يفرضها فيروس كورونا.

وبدوره، ثمَّن المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، دور الأردن في دعم عمل الأونروا ورعاية اللاجئين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت في أغسطس/آب 2018، كل التمويل الذي كانت تقدمه لوكالة (الأونروا).