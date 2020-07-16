السيسي يلتقي اليوم مشايخ وأعيان القبائل الليبية

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشايخ وأعيان القبائل الليبية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي يلتقي اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي.

وقال المتحدث الرسمي، عبر حساب بموقع "فيسبوك"، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ... مصير واحد" "يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".

#عاجل| الرئيس السيسي يؤكد أن الهدف الأساسي للجهود المصرية تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) July 16, 2020

وذكرت فضائية "سي بي سي إكسترا" المصرية، أن الرئيس السيسي أكد أن الهدف الأساسي للجهود المصرية تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.

يشار إلى أن وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، كان وصل مساء أمس القاهرة، على متن طائرة من بنغازي؛ لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.