رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مرسوما اتحاديا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، برئاسة وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقضي المرسوم الرئاسي بأن يعين رئيس دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح نائبا لرئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يكون محافظ المصرف عبد الحميد محمد سعيد عضوا في مجلس الإدارة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة؛ ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية، وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وغيرها.