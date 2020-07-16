خلال 48 ساعة... كشف غموض سرقة مبلغ مالي كبير في دبي

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، بقيام لصوص بسرقة صراف، يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة، والاستيلاء منه على مبلغ 730 ألف درهم.

وأشارت الصحيفة أن المجني عليه كان ينتظر داخل سيارة زبون يحوز 200 ألف دولار يرغب في تحويلها إلى عملة الدولة بنية الاستثمار.

وأقر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، بأنه استلم المبلغ المذكور من شركة الصرافة التي مضى على عمله فيها عام واحد فقط، بنية الاستيلاء عليه لصالحه، ولكن ثمة من سبقه إلى هذا المال، واستولى عليه منه، وهرب، وهما اثنان من العصابة التي نفذت الهجوم، أحدهما موظف خليجي استخدم سيارتين مسجلتين باسم والدته في تنفيذ العملية، والثاني عاطل عن العمل.

واستخدمت العصابة سيارتي والدة أحد المتهمين، في الهجوم على السيارة التي كان يستقلها الصراف، وما أن تمكنت من محاصرته في مواقف إحدى المدارس في منطقة الممزر، حتى ترجل المتهمان الرئيسيان اللذان نفذا عملية السرقة، من إحدى السيارتين "الهجوميتين"، وتوجها إلى "المجني عليه " الذي كان برفقته "الوسيط" وشخص آخر، وادعيا لهم بأنهما من أفراد التحريات، ومن ثم طلبا منهم تسليم هوياتهم، قبل أن يستوليا عنوة على حقيبة الأموال ويهربا من المكان.

وتبين من التحقيقات أن 7 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وأفريقية، نفذوا الجريمة بالشراكة مع آخرين هاربين منهم العقل المدبر الذي تواصل مع متهم خليجي (المتهم الذي جمع بقية المتهمين)، وأخبره بوجود أشخاص يحوزون مبالغ نقدية أجنبية غير مشروعة وينوون بيعها، طالبا منه مشاركته في سرقتهم، وكذا إحضار أشخاص آخرين لتنفيذه الجريمة مقابل حصول كل منهم على حصة من المال المسروق، وهو ما تم بالفعل حيث تمت مراقبة سيارة الصراف والهجوم عليها وسرقة الأموال التي كانت بحوزته.