برلماني جزائري: العلاقة بين الجزائر وروسيا تمتاز بكثير من القوة

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري، عبد القادر عبد اللاوي، بأن العلاقة بين بلاده وروسيا تمتاز بكثير من القوة، خاصة بعد أن تم رفعها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية، في عام 2001.

الجزائر - سبوتنيك . وقال عبد اللاوي لوكالة " سبوتنيك ": "يستمر التعاون الوثيق والمثمر بين البلدين إلى اليوم، ولعل الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين للسيد الرئيس عبد المجيد تبون لزيارة روسيا، تعتبر خطوة إضافية لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف البرلماني الجزائري: "نتمنى أن تُثمر بتعاون أكثر في المجالات العسكرية، والطاقوية خاصة بعد تعديل قانون المحروقات، وكذا المجالات العلمية وغيرها".

وأكد عبد القادر عبد اللاوي أن بلاده تطمح أن يتم تعزيز ذلك بتفاهم أكبر في القضايا الدولية، راجيا أن يجسد في الملف الليبي، معتقدا أن زيارة الرئيس إلى روسيا ستكون مثمرة بشكل كبير وعلى أكثر من صعيد.