أخيرا... التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد ينهي معاناة العاملات المغربيات في حقول الفراولة

أكدت السفارة المغربية في العاصمة الإسبانية مدريد، في بيان نشرته عبر "تويتر"، اليوم الخميس، أن عملية إعادة العاملات الموسميات المغربيات بمنطقة"هويلفا" عن طريق البحر، ستنطلق ابتداء من يوم السبت المقبل.

@Emb_Marruecos , en colaboración con el gobierno🇪🇸 y la Junta de Andalucía, lanzará a partir del sábado 18 de julio de 2020, un plan de repatriación, por vía marítima,a favor de las 7100 temporeras marroquíes, que han participado en la campaña agrícola de #Huelva pic.twitter.com/wY9r59wmAI — Embajada de Marruecos (@Emb_Marruecos) July 15, 2020

وأضاف البيان أن سفارة المملكة المغربية بإسبانيا، وبالتعاون مع الحكومة الإسبانية، ستطلق ابتداء من يوم السبت 18 يوليو/ تموز الجاري، برنامجا لعودة نحو 7100 عاملة موسمية مغربية عن طريق البحر، من اللواتي ساهمن في الموسم الفلاحي بـ"هويلفا"، في إطار برنامج الهجرة الدوري بين البلدين.

وسعت الهيئة المهنية في هويلفا، كثيرا إلى الضغط على السلطات الإسبانية من أجل إيجاد حل اتفاقي مع السلطات المغربية، وفتح المعبر البحري لإعادات المغربيات العالقات في إقليم هويلفا، خاصة أن وضعية العديد منهن متأزمة نفسيا جراء البقاء لمدة طويلة بعيدا عن أسرهن.

وتُعتبر النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة الإسبانية، من الأمهات والأرامل، وينتمين إلى المناطق الهشة من القرى المغربية، ويتم نقلهن إلى إسبانيا للعمل في جني الفراولة كل موسم بعقود عمل محددة، تنتهي بانتهاء الموسم الفلاحي.