محكمة إسرائيلية توقف قرار هدم منزل أسير فلسطيني

قرر محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، وقف قرار هدم منزل أسير فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي.

وبحسب موقع "عكا للشئون الإسرائيلية"، قررت المحكمة العليا وقف هدم منزل الأسير الفلسطيني نظمي أبو بكر المتهم بقتل جندي في لواء غولاني.

وتتهم إسرائيل نظمي بأنه المسؤول عن قتل الجندي، بن يغئال، بعد إلقاء حجر على رأسه من فوق سطح منزل في بلدة يعبد قضاء جنين في 12 مايو/ آيار الماضي.

ومن جانبه طالب عضو الكنيست عن حزب الليكود، جدعون ساعر، بعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمناقشة قرار المحكمة العليا بوقف قرار الهدم.

وبحسب القناة السابعة العبرية، بحث ساعر رسالة إلى أعضاء اللجنة، قبل شهر ونصف أيضا، بعد إلغاء المحكمة أمر هدم منزل فلسطيني آخر متهم بقتل الجندي دفير سوريك، وأكد أن هدم منازل الفلسطينين يشكل رادعا لهم.