أول صور للقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية المصرية، صورا للقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية.

ويمثل المشايخ والأعيان أطياف الشعب الليبي، وجاء اللقاء تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".

وخلال اللقاء أكد الرئيس المصري لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي؛ من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وكان الشيخ السنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، قال إن زيارة وفد القبائل إلى مصر تأتي لمناقشة العديد من الأمور.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القبائل الليبية تطالب بمساندة عربية إلى جانب مصر، وأن تصطف الدول العربية إلى جانب القوات المصرية والليبية لتحرير كامل التراب الليبي.

وأشار إلى أن اللقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يهدف للتأكيد على مطالبة البرلمان الليبي من الجانب المصري الدفاع عن الأمن القومي للبلدين، مؤكدا أن وفد المشايخ يمثل كافة قبائل ليبيا، باستثناء بعض المناطق والقبائل القليلة في مصراتة والغرب الليبي.

ووصل مساء أمس الأربعاء، وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة قادمة من بنغازى، في زيارة لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، على صفحته الرسمية، صباح اليوم الخميس:" تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد .. مصير واحد"، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".