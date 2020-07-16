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    مصر تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

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    أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الخميس، موعد بدء العام الدراسي الجديد، في ظل تساؤلات حول كيفية سير العملية التعليمية وسط مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

    وذكرت صحيفة "المصري اليوم" إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي،عقد اجتماعا، اليوم الخميس، للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) ل)، وافق خلاله المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو/حزيران 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

    طلبة في مدرسة مصرية
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

    ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

    وصرح شوقي بأن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

    وأشار وزير التعليم، إلى "أن جميع الاحتمالات واردة في شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، وسيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار كورونا".

    وكشف وزير التعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام "الكتاب المفتوح" ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

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