الصحة السعودية تكشف علامات الشفاء من كورونا... فيديو

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، علامات الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الدكتور محمد العبد العالي، في البداية، إن هذه الأمور يقيمها الطبيب المعالج، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، "لكن بشكل عام، ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها من أهم علامات الشفاء من فيروس كورونا".

وأضاف أنه "يساعدها أحيانًا إجراء بعض التقييمات الأخرى السريرية أو الفحوص المخبرية لزيادة الاطمئنان، ودائمًا ما نقول إن الأمر متروك أولًا وأخيرًا للطبيب المعالج".

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 243238، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 187622، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2370 حالة، فيما تم تسجيل 45 حالة وفاة، و4574 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.