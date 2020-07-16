الرئيس العراقي يدعو إلى إيقاف "الخروقات" التركية المتكررة

دعا الرئيس العراقي،، برهم صالح، إلى "إيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية"، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال استقبال صالح، الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له، حيث شدد على تطلع العراق إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وأراضيه، فيما جدد لودريان دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".

وأكد صالح وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة العراقية "ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة الكاملة كأساس لمشروع وطني يحفظ استقرار العراق، ويحقق نظام إقليمي يؤمّن السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة"، مشدداً على أن "العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، وإيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

واعتبر أن "حل المشاكل الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات الأحادية الجانب"، مشيراً الى أن "وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه".

من جانبه، جدد لودريان "دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار".

وقال لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في بغداد: "هناك إشارات مقلقة تبين عودة ظهور داعش في العراق وسوريا، يجب أن نتعاون لمواجهة عدونا المشترك، التحالف الدولي موجود لمحاربة داعش ولا يمكن العدول عن مهمته، والتحالف يقوم على أساس احترام سيادة العراق".