الرئيس الإسرائيلي يبعث رسالة إلى الحكومة اللبنانية

بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى الحكومة اللبنانية.

نشر ريفلين تغريدة جديدة له على "تويتر"، اليوم الخميس، للتعليق على الذكرى العشرين للانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان، في عام 2000.

The Lebanese people are not our enemies, but its government is responsible for what happens in its territory. We will not stand by if our sovereignty is breached in any way. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) July 16, 2020

ورحب الرئيس الإسرائيلي بقرار رئيس الأركان بمنح قادة الجيش الإسرائيلي الذين حاربوا في لبنان، وسام "عملية لبنان"، أو "حملة لبنان"، قائلا: "إن الشعب اللبناني ليس عدونا، لكن حكومته مسؤولة عما يحدث في أراضيها. لن نقف مكتوفي الأيدي إذا انتهكت سيادتنا بأي شكل من الأشكال".

وزعم رؤبين ريفلين أن "إيران وحزب الله يحاولان زعزعة الاستقرار في المنطقة ولن نسمح بذلك. وإن التنفيذ الكامل والفعال لتفويض اليونيفيل ضروري للحفاظ على الاستقرار والهدوء ومنع حزب الله من اكتساب القوة".