الحريري يهاجم موقع رئاسة الحكومة اللبنانية

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الدين الحريري، أن "موقع رئاسة الحكومة تبهدل والخطاب في هذا الموقع تدنى إلى ما لا يتخيله أحد"، وذلك ردا على كلام رئيس الحكومة حسان دياب عن تدخلات مع الدول العربية لعدم مساعدة لبنان.

ولفت الحريري في دردشة مع الإعلاميين في بيت الوسط نقلتها مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى أن حركة اللواء عباس إبراهيم ضرورية، وقال: "نحن ضمن الجامعة العربية وهذه الدول ولا سيما دول الخليج وقفت مع لبنان واقتصاده، مثل السعودية والإمارات وقطر وغيرها، واليوم هناك تصعيد إقليمي غير مسبوق، ويجب أن نكون على تواصل معهم لنحصل على مساعدات منهم، هم قدموا كثيرا وعلى لبنان الآن أن يقدم إصلاحات".

وشدد على "ضرورة النأي بالنفس عن كل المشاكل في المنطقة"، مضيفاً، "عندما نقول أن هناك نأي بالنفس يجب أن يكون بالفعل لا بالقول، فالتصعيد الإقليمي بين أمريكا وإيران نحن ندفع ثمنه، هذا ما يقوله البطريرك الراعي، وعندما طرحنا شعار "لبنان أولا" جاء من يقول أننا نتخلى عن القضية الفلسطينية، لبنان أولا، يعني قبل سوريا وقبل فلسطين وقبل كل الدول كي يعيش اللبناني وكرامته."

وتابع قائلاً: "ننتظر هبوط سعر الدولار وننتظر الحكومة. فلتقدم الحكومة شيئا منطقيا ونحن معه".

وأكد احترام كل القرارات الدولية المعنية، والناس طالبت بالحقيقة والعدالة وفي 7 أغسطس/ آب سيصدر حكم قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري وسيكون لي كلام حينها".

ورد الحريري على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن عودته الى رئاسة الحكومة قائلاً: "باسيل قال عن الكهرباء 24 على 24 وكذلك هو كلامه عن طريق الرجعة التي قصدني بها".