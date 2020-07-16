الجزائر... فتح المجال أمام الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب

أعلنت الحكومة الجزائرية فتح المجال أمام تعاونيات الشباب للتنقيب عن الذهب في الجنوب، وأن الحكومة ستقدم التسهيلات للعملية.

فوفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن وزير المناجم محمد عرقاب، أكد في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن الشباب يمكنهم التّشكل في تعاونيات للتنقيب عن الذهب في الجنوب.

وأضاف أن الدولة ستقوم بشراء كميات الذهب في إطار قانوني من هذه التعاونيات، كما ستقوم بمرافقتهم وتكوينهم ومدّهم بالتكنولوجيات اللازمة.

يشار إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب ظلت إلى غاية اليوم في إطار غير قانوني، وتعلن وزارة الدفاع باستمرار عن توقيف أشخاص أغلبهم من جنسيات إفريقية وحجز عتاد موجه للتنقيب.