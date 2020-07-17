بولتون: "صفقة القرن" لن تنجح ما لم يتم إعادة انتخاب ترامب

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" لن تنجح ما لم يتم انتخاب الرئيس، دونالد ترامب.

وذكر بولتون في حواره مع وكالة "فرانس 24"، مساء أمس الخميس، أن الإدارة الأمريكية قدمت النصيحة للمنطقة عبر خروج "صفقة القرن"، بناء على جهود جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والمسؤول عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وثمَّن جون بولتون خطوة الرئيس ترامب، والخاصة بإعلان "صفقة القرن"، قائلا: "ما قام به ترامب محقا فيه، عندما نظر إلى الاستراتيجية الكاملة في المنطقة، وهو يعطي معنى إلى دول الخليج بالسعي إلى وجود حل مع إسرائيل".

واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في حواره أن ما جرى هو تغير استراتيجي في المنطقة بسبب إيران، وإمكانية السلام ستبقى ولكن في حال إعادة انتخاب دونالد ترامب، للمرة الثانية.