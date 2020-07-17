إيران تدين قصف التحالف العربي لحفل زفاف في الجوف اليمنية

دانت إيران، اليوم الجمعة، قصف التحالف السعودي لحفل زفاف في مدينة الجوف اليمينية.

طهران - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان: "ندين بشدة استهداف طيران التحالف السعودي حفل زفاف في مدينة الجوف اليمنية".

وأضاف موسوي: "على الأوساط الدولية والحقوقية العمل على وضع حد لاستمرار جرائم التحالف السعودي ضد اليمنيين".

وانتقد موسوي الخطوة الأممية برفع اسم السعودية من قائمة قتل الأطفال، مطالبا الأمم المتحدة بإعادة النظر في قرارها.