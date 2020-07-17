مصر... حقيقة توزيع أدوية بالمجان داخل محطات المترو

ردت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، على أنباء متداولة بشأن توزيع أدوية بالمجان داخل محطات المترو.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حساب الحكومة الرسمي بموقع "فيسبوك"، عدم صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه فرق طبية لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو.

وأكد المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وقالت وزارة الصحة إنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق تابعة لها لتوزيع أدوية على المواطنين مجانا داخل محطات المترو.

وأوضحت أن تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائيا، وأنه لا يتم صرف أو توزيع أي أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك سواء الصيدليات أو المستشفيات، وتحت إشراف طبي، مشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وأشارت الصحة المصرية، إلى أنه يتم متابعة موقف توافر المستلزمات الوقائية والطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكافِ، وضمان توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية بشكل دوري.

وتم فتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، فضلاً عن إجراء الفحوصات وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

وحثت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، على تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.