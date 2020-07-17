زلزال يتسبب في غلق إحدى الطرق شرقي الجزائر...فيديو

تسبب زلزال ضرب مدينة ميلة شرقي الجزائر في غلق الطريق الذي يعبر من سد بني هارون بعد تساقط الصخور وسط ذعر مستعملي الطريق.

وحسب مركز رصد الزلازل، فقد سجلت الهزة على الساعة التاسعة و12 دقيقة، وبلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، وفقا لموقع النهار الجزائري.

ووفقا لصحيفة "الخبر" المحلية، فإن المديرية العامة للحماية المدنية، أكدت عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وجاء في بيان المديرية "بعد عملية التعرف التي قامت بها الوحدات التدخلية للحماية المدنية على مستوى كل بلديات ولاية ميلة لم تسجل لحد الساعة أي خسائر بشرية أو مادية إلا بعض التشققات في الحي القديم في بلدية ميلة".