باريس تدعو واشنطن لوضع حد للخروقات المتكررة لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

دعت فرنسا، اليوم الجمعة، شركاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لتكثيف الجهود من أجل وضع حدٍ للخروقات المتكررة لحظر السلاح على ليبيا ومن أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في ليببا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية آنييس فون دير مول في بيان رسمي :"المهمة الأوروبية في المتوسط تساهم بشكل فعّال في الحرص على تطبيق حظر السلاح وحظر تصدير النفط بشكل غير شرعي والذي فرضه مجلس الأمن تماشيا مع ما تأتى عن مؤتمر برلين".

وأضافت دير مول أن "المهمة الأوروبية تراقب "بشكل حيادي بغض النظر عن المستفيدين كل العمليات غير الشرعية وقد تبين ذلك من خلال الأعمال التي قامت بها".

ورداً على سؤال - طُرح على موقع الخارجية - يتعلق بتصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر والتي انتقد بها دور المهمة الأوروبية في المتوسط، قالت فون دير مول :"فرنسا تدعو شركائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لتكثيف جهودهم كما يفعل الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد للخروقات المتكررة لحظر الأسلحة على ليبيا وللمساهمة بإعادة إطلاق العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة".

وذكرت فون دير مول بالدور "الفعّال" الذي تلعبه فرنسا في المهمة الأوروبية في المتوسط "في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع سوءاً خاصة مع زيادة التدخلات الأجنبية التي أدانتها فرنسا بأشد العبارات".