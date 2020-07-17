العراق يكشف تفاصيل جلسة التعاون الاقتصادي مع أمريكا ودول الخليج

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، تفاصيل جلسة مناقشات التعاون الاقتصادي، بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته (بغداد اليوم)، إن "جلسة مناقشات ثلاثية جمعت ممثلين عن حكومتي جمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عقدت يوم أمس عبر الاتصال بالفيديو، لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي".

واضاف البيان أن "هذه الجلسة تأتي بتنظيم ودعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى العمل على إيجاد طريق فعال لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على المضي قدما في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين العراقي والخليجي".

واشار إلى أن "الجلسة صدر عنها بيان مشترك تلخص بتجديد حكومة العراق، والولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي دعمهم الكامل لمشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط الشبكات الكهربائية للعراق ومجلس التعاون الخليجي. إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل هذا المشروع، وتوفير الدعم حيثما تكون الحاجة".

ولفت البيان المشترك إلى أن "هذا المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية الضرورية للمواطنين العراقيين، ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خصوصا في المحافظات الجنوبية".

وبين أن "حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة يتطلعون قدما لتعاون متزايد ووثيق في المجالات الاقتصادية، والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي؛ ليكون أساسا للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة".

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، عن أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل، لتوقيع اتفاقيات وصفها بالـ"مهمة" بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها علاوي ونقلها موقع "بغداد اليوم"، قال فيها: "سيتم افتتاح المنافذ الحدودية بين العراق والسعودية قريبا للتبادل التجاري، مبينا أن فرصا كبيرة لاستثمار القطاع الخاص السعودي في العراق".

وأضاف علاوي، أن "أكثر من 10 % من الموظفين في الدولة العراقية، فضائيون، ومزدوجو الرواتب والوضع الاقتصادي سيئ ونعمل على تقويته من خلال موارد غير نفطية، مؤكدا أنه، لا يمكن تحميل حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشاكل مالية".