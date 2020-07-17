تظاهرة "عسكرية" في لبنان للمطالبة بإقالة الحكومة

تظاهرت مجموعة من العسكريين المتقاعدين في لبنان، اليوم الجمعة، بساحة الشهداء، داعية إلى إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بأخرى ذات صلاحيات "استثنائية".

وبحسب صحيفة "النهار"، فإن تجمع العسكريين المتقاعدين، جاء بدعوة من العميد المتقاعد شامل روكز، وكان تحت شعار "أمام سلطة العجز واللاقرار: البديل موجود".

ورفع المشاركون في الفعالية العلم اللبناني إلى جانب علم المؤسسة العسكرية. كما رفع المتظاهرون لافتة حملت عبارة: "السلطة سقطت".

وطالبوا بـ"حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية، وحكومة لا تحاصصية ولا تكنوقراط ولا عسكرية".

وتشهد مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.

وقال وزير الصناعة عماد حب الله، إن "هناك ضغوطا تمارس من قبل أمريكا على ​الدول العربية​ لعدم التعاون مع حكومة لبنان في محاولة لفرض بعض الأجندات السياسية لمصلحة إسرائيل".