دبي تعيد فتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة... لكن بشروط

أعلنت دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في الإمارة، بدءاً من يوم غد السبت 18 يوليو/تموز، وحتى إشعار آخر، ووضعت إجراءات وتدابير احترازية ملزمة.

وبحسب صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، أصدرت البلدية تعميماً وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين، وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، أبلغتهم بالسماح بتقديم الشيشة من يوم الغد السبت، وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين.

"بلدية دبي" تصدر تعميماً حول الإجراءات الاحترازية لمرحلة إعادة فتح أماكن تقديم الشيشة والأماكن المخصصة للتدخين، بدءاً من 18 يوليو الجاري وحتى إشعار آخر، وذلك وفق أعلى معايير السلامة والوقاية، كما سيتم المتابعة عبر التفتيش للتأكد من الالتزام#نتصدر_المشهد #انت_مسؤول #COVID19 pic.twitter.com/Yy0sinOye0 — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) July 17, 2020

وتشمل أبرز الاشتراطات أيضاَ ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، ويسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم، كما لا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل.