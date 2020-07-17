داعية سعودي يثير الجدل ببيتي شعر عن المرأة

أثار الداعية السعودي عادل الكلباني جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعدما نشر بيتي شعر غزليين عن المرأة.

ونشر إمام الحرم المكي السابق، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وفيها بيتا الشعر"عضَّتْ شفايفها وأنا جانــي المـوت/ تغمز بعين وزادت الطيــن بلّه. كن الثنايا ثلج وتعض في تـــوت/ ومن خدهــا تقطف من الورد سلّه".

وأرفق الكلباني، تعليقا مع بيتي الشعر، قال فيه "للي قلبه خضر".

(للي قلبه خضر)، ومدري من هو الشاعر:



عضَّتْ شفايفها وأنا جانــي المـوت

تغمز بعين وزادت الطيــن بلّه

كن الثنايا ثلج وتعض في تـــوت

ومن خدهــا تقطف من الورد سلّه — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 17, 2020

ولقي المنشور سلسلة من الانتقادات من المستخدمين، الذين فاجأتهم تغريدة رجل الدين غير المعهودة في المملكة.

وقال أحد المغردين "يوم جمعه شوفلنا دعاء نصيحه زينه ذكرنا بساعة الاستجابه، جوك صعب تدور اللي قلبه خضر، ياخي خل غيرك يذكرنا بهالشي، يعني على سبيل المثال سولك حساب اسمه عادل ولكن".

فيما قال آخر" المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني"

المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني — سعد الغنامي (@1_saad) July 17, 2020

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن في حي اشبيلية شمال شرق مدينة الرياض حاليا، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد في الرياض، وكان أبرزها جامع "الملك خالد بن عبدالعزيز" لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقا للحرم المكي، ينشر مقالات رأي دورية في صحيفة "الرياض".