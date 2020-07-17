إعلان مهم من تركي آل الشيخ بشأن استثمارات قطاع الترفيه

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أن الأسبوع القادم سيكون موعد الإعلان عن خدمات استثمارية لدعم المؤسسات العاملة في قطاع الترفيه.

وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية في "تويتر": إنه "تم الاتفاق مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن والشركات الترفيهية بمختلف أنشطتها".

اتفقنا مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن والشركات الترفيهية بمختلف أنشطتها 🔥👍🏼 🇸🇦

الأسبوع الجاي أخبار راح تسعدكم وتلبي تطلعاتكم وأنتم تستاهلون ❤️🙏🏽#دعم_الترفيه pic.twitter.com/7jece60ZIs — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 17, 2020

وأضاف "الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خدمات استثمارية لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الترفيه و ستكون هناك أخبار تسعد وتلبي تطلعات الجميع".

وكان آل شيخ قد أعلن في وقت سابق عن عودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_آمن التي أطلقتها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.