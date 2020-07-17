الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الإماراتي يدعوان لوقف فوري للقتال في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، ودعا الطرفان لوقف فوري للأعمال العدائية في ليبيا.

وجاء في بيان الخارجية : "عند بحث الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم الإعراب عن رأي عام يؤيد الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسوية سياسية شاملة للنزاعات في ليبيا وغيرها من النقاط الساخنة في المنطقة".

يتبع..