وزير يمني: لن ننسى مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، إن مصر الكنانة وقلب الأمة العربية النابض تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية.

ونشر الإرياني تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "مصر الكنانة وقلب الأمة العربية النابض تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجهها أمتنا العربية ومحاولات الهيمنة عليها وجعلها ساحة للتدخلات والأطماع الإقليمية، حفظ الله مصر".

١-مصر الكنانة وقلب الأمة العربية النابض تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجهها امتنا العربية ومحاولات الهيمنة عليها وجعلها ساحة للتدخلات والاطماع الإقليمية

حفظ الله مصر — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 17, 2020

​وتابع في تغريدة أخرى: "لن ننسى مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن في معركة استعادة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وإسقاط التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".

٢-لن ننسى مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن في معركة استعادة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وإسقاط التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وما قدمته من تسهيلات للجالية اليمنية تأكيداً على متانة العلاقات بين القيادتين والبلدين والشعبين الشقيقين — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 17, 2020

​وأضاف "لن ننسى ما قدمته من تسهيلات للجالية اليمنية تأكيداً على متانة العلاقات بين القيادتين والبلدين والشعبين الشقيقين".