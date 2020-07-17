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    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019

    الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر بـ "أنصار الله" في هجوم شمالي البيضاء

    © REUTERS / Ali Owidha
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    تجددت، اليوم الجمعة، المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش الوطني شنت، مسنودة بالقبائل، هجوماً واسعاً على مواقع يتمركز فيها الحوثيون في جبهة قانية شمالي البيضاء".

    وأكدت وزارة الدفاع اليمنية "تكبد الحوثيين، خلال الهجوم، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    ووفقاً للجيش اليمني، "يعاني الحوثيون في جبهة قانية انهيارات كبيرة، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها بشكل يومي".

    وكانت قوات الحكومة الشرعية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، على لسان قائد اللواء 143 مشاة، العميد ذياب القبلي، السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم وصفه بالنوعي بإسناد من طيران التحالف العربي.

    وفي الـ 29 من يونيو/ حزيران الماضي، قالت جماعة "أنصار الله"، إنها سيطرت على مناطق بمساحة 400 كم مربع في محافظتي البيضاء ومارب وسط وشمال شرقي اليمن، بينها جبهة قانية ومديرية ردمان معقل البرلماني والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، خلال عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني.

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    الكلمات الدلالية:
    البيضاء, الحوثيون, أنصار الله, اليمن, أخبار الجيش اليمني, الجيش اليمني
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