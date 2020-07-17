أقل معدل إصابات يومية بكورونا في مصر من 25 مايو

سجلت مصر أقل إصابات يومية بوباء كوفيد 19 منذ 25 آيار/ مايو الماضي، حيث بلغت حصيلة اليوم 703 حالة، رفعت إجمالي الإصابات إلى 86474 حالة، فيما بلغت وفيات اليوم 68 حالة، ليبلغ الإجمالي 4188 حالة وفاة.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ولفت البيان إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى "خروج 611 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة".

من ناحية أخرى بلغت الوفيات بين الأطباء جراء الإصابة بالوباء في مصر اليوم 121 طبيب، بعد إعلان نقابة الأطباء المصريين اليوم وفاة إحدى الطبيبات بمحافظة الفيوم.