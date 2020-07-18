الكاظمي يرسل وفد رفيع المستوى إلى منفذ حدودي مع إيران

وصل وفد مكلف من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، يضم قادة عسكريين لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد.

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري اليوم السبت، أن قوة من قيادة العمليات المشتركة ستصل قريباً إلى منفذ زرباطية الحدودي.

وأشار الشكري إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون، وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد". بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف الشمري أن"الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان، وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة،بالتنسيق مع هيأة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة ،وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.

من جانبه أكد مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي اليوم السبت، أن الهدف من زيارة منفذ زرباطية "فرض هيبة الدولة، وتحقيق موارد مالية للخزينة ومحاربة المظاهر المسلحة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة ،بالتنسيق مع هيأة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة ،وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الأربعاء الماضي، عن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية بين إيران والكويت، لإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة على تلك المنافذ.