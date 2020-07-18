تجهيز مراكز طبية عراقية بعلاج روسي محلي الصنع.. صور

أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم السبت، تجهيز مؤسساتها بعلاجات لوباء كورونا من بينها العلاج الروسي بـ"تصنيع محلي"، مشيرةً إلى أن العلاجات ستوزع لجميع المصابين في المحافظة.

وذكرت الدائرة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": " تجهيز مؤسساتنا الصحية هذا اليوم بعلاجات فايروس كورونا (اكتميرا /كالتيرا) ومن ضمنها العلاج الروسي (أفيفافير) بتصنيع محلي.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، إقرار عقار "أفيفافير" الروسي للاستخدام تجريبيا للعراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

وأضاف البدر، أن العراق أقر رسميا عقار "أفيفافير" الروسي للاستخدام تجريبيا في علاج المصابين بفيروس كورونا في العراق، منوها إلى أن المُقر هو الاسم العلمي وليس التجاري.

ولفت البدر، إلى أن العراق ليس لديه مشكلة توريد العلاج المذكور سواء من داخل البلاد، وخارجها، من معمل حكومي أو أهلي، مشيرا إلى أن التفاصيل الخاصة بالتوريد عائدة لوزارة الصحة والبيئة العراقية.

يشار إلى أن متحدث الصحة العراقية، أكد الشهر الماضي، أن أحد المعامل الأهلية في القطاع الخاص لتصنيع الأدوية بدأت بتصنيع العلاج الروسي، وهو مضاد فيروسي، ملمحا إلى أن تطبيق الدواء للمرضى المصابين بفيروس كورونا سيكون تحت إشراف دائرة الأمور الفنية والصحة العامة، ولا يوجد إجراء علاجي يستحدث إلا بعد الموافقات اللازمة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .