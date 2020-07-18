مطار دبي يستقبل أول رحلة للخطوط البريطانية بعد توقف دام نحو 4 أشهر

استقبل مطار دبي الدولي، اليوم السبت، أول رحلات الخطوط الجوية البريطانية المنتظمة، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر، بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد ارتفع عدد شركات الطيران التي تسيير رحلات منتظمة عبر مطار دبي الدولي إلى 16 شركة؛ بما فيها "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" المملوكتان لحكومة الإمارة.

واستأنفت عدد من شركات الطيران العالمية رحلاتها عبر مطار دبي، عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، والتي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 حزيران/يونيو الفائت، وبدء استقبال السياح، اعتباراً من السابع من تموز/يوليو الجاري؛ بالإضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

وشملت قائمة الناقلات الأجنبية أيضا، "بلو إير" التركية و"إير فرانس" و"سيبو باسيفيك" الفلبينية ومصر للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية وطيران الخليج البحرينية و"كيه إل إم" الهولندية و"لوفتهانزا" الألمانية و"ماهان إير" الإيرانية وطيران الشرق الأوسط اللبنانية.

كما شملت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والخطوط الجوية الفلبينية والملكية الأردنية؛ ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقاً.

وأعلنت مؤسسة مطارات دبي، في 24 آذار/مارس الماضي، عن تعليق جميع رحلات الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت بالإمارات؛ وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.