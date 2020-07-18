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    مقاتلة من حزب العمال الكردستاني أثناء التدريبات على حمل السلاح فى جبل سنجار.

    خنادق يحفرها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي.. صور

    © REUTERS / Asmaa Waguih
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    أفاد مصدر أمني عراقي، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، 18 تموز/يوليو، بإن عناصر حزب العمال الكردستاني أو ما يعرفون بـ"PKK" بدأوا بحفر خنادق وأنفاق ممتدة من الحدود مع سوريا، إلى عمق الأراضي العراقية تحديدا في قضاء سنجار الذي يضم المكون الايزيدي.

    وأوضح المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، أن عناصر حزب العمال الكردستاني، عملوا خنادق حفروها بعمق حوالي 10 أمتار، بداية من الحدود العراقية – السورية، نحو جبل سنجار بمناطق بارا، باتجاه ناحية سنوني، ومجمع خانصور، غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

    وأضاف المصدر، أن الأنفاق التي حفرها عناصر حزب العمال الكردستاني للاختباء من القصف التركي المتواصل منذ سنوات، تغطى بأسقف بناء لتكون أنفاق لهم، وقبالتها يحفرون خنادق جديدة.

    وأكمل، هذا من الجهة الشمالية، أما من الجهة الجنوبية، بدأ عناصر حزب العمال الكردستاني، بحفر خنادق تبدأ من الحدود العراقية - السورية ، بمناطق باب شلو والسكينية باتجاه مجمع الجزيرة في قضاء سنجار أيضاً.

    وتزامن حفر الخنادق، مع عودة عائلات المكون الايزيدي، من المخيمات في إقليم كردستان، بعد 6 سنوات من النزوح، إلى قضاء سنجار والقرى والمجمعات التابعة له، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، والقصف التركي المستمر.

    خنادق يحفروها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    خنادق يحفروها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي

    أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء 16 يونيو الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق، بعنوان "مخلب النمر"، تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني أو يطلق عليهم اختصارا "PKK".

    وكشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الإثنين 29 يونيو الماضي،  أن حصيلة القصف التركي والإيراني على المناطق الواقعة على الحدود وفي عمق الأراضي العراقية، للفترة منذ كانون الثاني/يناير، وحتى أواخر مايو/أيار الماضي، بلغت 137 قصفا.

    خنادق يحفروها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    خنادق يحفروها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي

    وأضاف ياور الحصيلة فقد توزعت ما بين 135 قصفا بالطائرات، والمدفعية، نفذته القوات التركية، وقصفين من قبل القوات الإيرانية.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, العراق
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