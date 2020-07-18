الخارجية العراقية تكشف تفاصيل زيارة وزير خارجية إيران إلى بغداد

يبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، زيارة رسمية إلى العراق يوم غد الأحد لبحث العلاقات بين البلدين.

بغداد -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح مع وكالة " سبوتنيك "، "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد غدا تأتي في سياق جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وستتم خلال الزيارة مناقشة التحديات المشتركة وإمكانية البناء على الفرص الممكنة، بما ينعكس على المصالح المشتركة"، لافتا إلى أن "الوزير الإيراني سيلتقي الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان)، ووزير الخارجية العراقي".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن"وزير الخارجية فؤاد حسين سيلتقي يوم غد نظيره الإيراني الذي سيزور بغداد يوم غد"، لافتة إلى أن "الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحفياً بعد اللقاء"

وكان قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني العراقي، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران والسعودية الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه متفائل وواثق من أن دول المنطقة ستعمل بشكل إيجابي مع بغداد لتقديم حل للمشاكل القائمة.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الكاظمي يعتزم القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تشمل طهران والرياض وواشنطن، وأعلنت مصادر رسمية وسياسية عربية عن زيارات مرتقبة سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشمل طهران والرياض وواشنطن، مؤكدة أن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض وواشنطن.