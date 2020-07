بعد أنباء إصابته بكورونا.. الكشف عن الحالة الصحية للبابا تواضروس

View this post on Instagram

ومن انواع الحروب الجديدة على الدولة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها. البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة مارمرقس الرسول اللى بشر بالمسيحية فى مصر، يتعرض لحملة اساءة شرسة ممنهجة من كتائب الكترونية. دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية انما كمان علشان كل اللى عمله فى الداخل والخارج للحفاظ على مصر. البابا طلب حاجة واحدة بس: " صلوا لاجلى ".