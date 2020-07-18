بعد أنباء إصابته بكورونا.. الكشف عن الحالة الصحية للبابا تواضروس

ووفقا لموقع "البوابة نيوز"، نفى المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، ما تردد بشأن إصابة قداسة البابا تواضروس بكوفيد-19.
خبر محزن عن إصابه قداسه البابا تواضروس بكرونا— YOUSEF💧 (@YousefThabet7) July 17, 2020
صلواتكم بالشفاء 🙏
وقال حليم إن "كل ما تردد بشأن اصابة البابا تواضروس بكورونا غير صحيح والبابا بخير وبصحة جيدة".
وفي وقت سابق، نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، صورة تجمعها بقداسة البابا تواضروس الثاني على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "من أنواع الحروب الجديدة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها".
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ومن انواع الحروب الجديدة على الدولة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها. البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة مارمرقس الرسول اللى بشر بالمسيحية فى مصر، يتعرض لحملة اساءة شرسة ممنهجة من كتائب الكترونية. دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية انما كمان علشان كل اللى عمله فى الداخل والخارج للحفاظ على مصر. البابا طلب حاجة واحدة بس: " صلوا لاجلى ".
وأكدت مكرم، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتعرض لحملة إساءة ممنهجة من كتائب الكترونية.
وتابعت "دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللي عمله في الداخل والخارج للحفاظ على مصر".
وختمت "البابا طلب حاجة واحدة بس، صلوا لأجلي".
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