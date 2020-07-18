بالفيديو.. حرائق متنقلة في لبنان تهدد المواطنين

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن حريقا شب عند أطراف بلدات تقع جنوبي لبنان وهي عدلون وأنصارية والصرفند،حيث تتواجد أعشاب ومزروعات يابسة بالإضافة إلى القصب.
اكثر من اربع حرائق كبيرة في مختلف انحاء بلدة معركة واكثر من عشرة اليات اطفاء وعشرين اسعاف والدفاع المدني والكشافة والاهل يساعدون على الاطفاء pic.twitter.com/pTSWOh1y3N— Mohamad Trad #قادة_الرفض (@mohamad_trad88) July 18, 2020
كما اندلع حريق في بلدة البيسارية الجنوبية وأتى على كمية من الأخشاب، ويعمل الدفاع المدني من مركز الصرفند على إخماد الحرائق.
كما شب عدد من الحرائق في بلدة معركة الجنوبية وقد اقتربت النيران من المنازل، ويعمل الدفاع المدني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والأهالي على إخماد الحريق. وقد ناشد الأهالي للمساعدة في إطفاء النيران.
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