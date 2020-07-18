بالفيديو.. حرائق متنقلة في لبنان تهدد المواطنين

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بنشوب حرائق كبيرة في البلدات الواقعة جنوبي لبنان، وذلك بسبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد في الأيام الأخيرة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن حريقا شب عند أطراف بلدات تقع جنوبي لبنان وهي ​عدلون​ وأنصارية و​الصرفند​،حيث تتواجد أعشاب ومزروعات يابسة بالإضافة إلى القصب.

اكثر من اربع حرائق كبيرة في مختلف انحاء بلدة معركة واكثر من عشرة اليات اطفاء وعشرين اسعاف والدفاع المدني والكشافة والاهل يساعدون على الاطفاء pic.twitter.com/pTSWOh1y3N — Mohamad Trad #قادة_الرفض (@mohamad_trad88) July 18, 2020

كما اندلع حريق في بلدة ​البيسارية الجنوبية​ وأتى على كمية من الأخشاب، ويعمل ​الدفاع المدني​ من مركز الصرفند على إخماد ​الحرائق​.

كما شب عدد من الحرائق في ​بلدة معركة​ الجنوبية وقد اقتربت النيران من المنازل، ويعمل الدفاع المدني و​جمعية الرسالة للإسعاف الصحي​ والأهالي على إخماد الحريق. وقد ناشد الأهالي للمساعدة في إطفاء النيران.