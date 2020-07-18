عداد كورونا يواصل تسجيل الوفيات في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل وفاة 75 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس القاتل في البلاد 3691 من بين أكثر من 90 ألف مصاب.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم فحص (15229) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 777287)".

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (2049) إصابة في العراق و75 حالة وفاة وتماثل 1997 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 90220، مجموع حالات الشفاء 58492 ، مجموع الراقدين الكلي 28037 ، مجموع الراقدين في العناية المركزة 397 ومجموع الوفيات 3691".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات، في وقت سابق، لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد الى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .