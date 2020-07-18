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    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية

    مظاهرات في الحسكة السورية لطرد الجيش الأمريكي... صور وفيديو

    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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    يواصل سكان أرياف محافظة الحسكة السورية بالخروج في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد التواجد الأمريكي والتركي غير الشرعي ودعم الفصائل والميليشيات المسلحة من الطرفين ومحاصرة الشعب السوري بما يسمى قانون "قيصر".

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في مدينة الحسكة أن سكان قرية فرفرة، الواقعة على بعد ١٥كم شرقي القامشلي (على طريق القامشلي- تل حميس) انظموا إلى القرى والبلدات بريف القامشلي شمالي الحسكة في تنفيذ الاحتجاجات الشعبية المفتوحة والتي شارك فيها الرجال والنساء والأطفال للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والتركية، وتعبيراً عن رفضهم واستنكارهم لما يسمى قانون "قيصر" الذي يستهدف لقمة ودواء المواطن السوري.

    وتتوسع المظاهرات ضد تواجد الجيش الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة السورية بشكل يومي، وضد ممارسات تنظيم "قسد" والفصائل السورية المعارضة "التركمانية" وفرض العقوبات الأمريكية على الشعب السوري.

    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية... فيديو
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية... فيديو
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية... فيديو
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية... فيديو
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية... فيديو
      مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية... فيديو
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية

    وكان المئات من سكان بلدة أبو ذويل والكيطة خرجوا بمظاهرة شعبية ضد التواجد الأمريكي والتركي ومدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، وتجمع السكان من جميع المكونات في وقفة احتجاجية ضد قانون "قيصر" الجائر على الشعب السوري وذلك أمام مبنى المركز الثقافي العربي بالمدينة.

    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية

    وبحسب المراسل، ردد المحتجون النشيد الوطني السوري وعبروا عن رفضهم لاستمرار وجود الجيشين الأمريكي والتركي في مناطقهم، وللحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلادهم بما في ذلك "قانون قيصر" الجائر.

    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية

    وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها (نعم للوحدة الوطنية، نعم لسورية موحدة، نعم للقائد بشار الأسد)، وردد المحتجون أيضا: (لا لسارقي النفط والقمح.. لا للوجود الأمريكي والتركي.. تسقط أمريكا، يسقط قيصر).

    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    مظاهرات لإخراج الجيش الأمريكية في محافظة الحسكة السورية

    ورفع المحتجون أعلام الجمهورية العربية السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد، كما أدوا التحيات للجيش الروسي الصديق.

    ونظم أهالي ريف منطقة القامشلي خلال الأيام الماضية وقفات وطنية تنديداً بالإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية ولا سيما ما يسمى قانون قيصر ورفضاً للتواجد الأمريكي والتركي.

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    الكلمات الدلالية:
    مظاهرات, الحسكة, سوريا
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