بعد الإيعاز بحماية الموانئ العراقية... ضبط 11 حاوية محملة بمواد خطرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، عن ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وذكر إعلام الهيئة في بيان أن "الهيئة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط مواد كيماوية خطرة استناداً إلى معلومات استخبارية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق".

وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة لفتح 11 حاوية تم ضبطها داخل الحرم الجمركي، وتبين صحة المعلومات وأنها محملة بمواد كيمياوية شديدة الخطورة لا يسمح باستيرادها (منظف خامات صناعي)".

وأشار إلى أنه "تم إعداد محضر ضبط من الجهات المعنية وختم الحاويات بالختم الجمركي، لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء الماضي، بحماية الموانيء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن "الفاسدين" في الموانيء ستتم ملاحقتهم قانونيا.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يوجّه بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد. pic.twitter.com/8ov8y47aQI — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 15, 2020

وقال الكاظمي في تصريح للصحفيين خلال زيارته المنفذ: "الحرم الجمركي سيكون تحت حماية قوات عسكرية وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الجمركي، النقطة الثانية إثبات الجوانب الإدارية في الجمارك لكي نحمي المال العام ونحارب الفساد".