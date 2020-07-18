التعليم القطرية: نسعى لـ"تقطير" جميع الوظائف في المدارس الحكومية

قال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، إن الوزارة تسعى إلى "تقطير" جميع الوظائف بالمدارس الحكومية.

ونقلت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم السبت، عن النعيمي، أن هذه الخطوة القطرية تأتي من خلال زيادة عدد الملتحقين ببرنامج "طموح"، وزيادة عدد التخصصات في كلية التربية بجامعة قطر

وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببرنامج "طموح" الذي يسعى إلى استقطاب أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة القطريين وأبناء القطريات ومواليد قطر للالتحاق بأحد تخصصات كلية التربية، بهدف تقطير جميع الوظائف داخل المدارس الحكومية.

واستطرد النعيمي أن الخريجين الملتحقين ببرنامج "طموح" يحصلون على العديد من الامتيازات، منها مكافآت شهرية لتشجيعهم على مواصلة دراستهم في المجال، والوظيفة عقب التخرج في إحدى المدارس الحكومية حسب تخصصهم.

ويشار إلى أن قطر أطلقت برنامج "طموح" قبل سنوات، لسد احتياجات المؤسسات التربوية الحكومية من الوظائف التعليمية، والمساهمة في توطينها من مختلف التخصصات العلمية، وقد تم إدراج هذا البرنامج كأحد برامج الابتعاث الحكومي الذي تشرف عليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.