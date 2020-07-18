محمد بن راشد يكشف عن نقطة تحول تاريخية للإمارات والعالم العربي

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن نقطة تحول تاريخية للإمارات والعالم العربي.

ونشر ابن راشد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، ذكر من خلالها أن "مسبار الأمل" سيكون نقطة تحول تاريخية ليس للإمارات فحسب، وإنما للعالم العربي كله.

وأكد محمد بن راشد أنه تواصل هو ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع أعضاء فريق "مسبار الأمل" في اليابان، وفريق مركز التحكم في الخوانيج.

تواصلت وأخي محمد بن زايد مع أعضاء فريق مسبار الأمل .. فريق الإطلاق في اليابان وفريق مركز التحكم في الخوانيج ... مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم pic.twitter.com/k7KYpwSweo — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 18, 2020

وقال حاكم دبي: "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أول أمس الخميس، أنه تقرر مبدئيا أن يكون إطلاق مهمة "مسبار الأمل" إلى المريخ، في الفترة ما بين 20 و22 يوليو/تموز 2020 الجاري، اعتمادا على تحسن الأجواء.

ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.

وتهدف المهمة إلى بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، وغيرها.