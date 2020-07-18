محافظ المركزي الكويتي يؤكد "قوة ومتانة" نظام سعر صرف الدينار

أكد محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، مساء اليوم السبت، عن يوسف الهاشل، أن قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة.

وأشار الهاشل إلى ما أكدته وأشادت به وكالات التقييم العالمية، وآخرها "ستاندرد أند بورز"، من انتهاج دولة الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنة، بفضل ربطها بسلة عملات عالمية، ودعمها باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة.

وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 18, 2020

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بيانا صادرا عن وزير الديوان الأميري في الكويت، جاء فيه "وزير الديوان الأميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا".

وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن في وقت سابق من اليوم، دخول أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.