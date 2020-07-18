الكاظمي يهنئ الصابئة في العراق

تقدم رئيس الوزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالتهنئة لأبناء الصابئة المندائين بمناسبة حلول العيد الكبير.

وغرد الكاظمي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "يطيب لنا أن نتقدم الى اهلنا من ابناء الصابئة المندائيين بأحر التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول العيد الكبير".

يطيب لنا أن نتقدم الى اهلنا من ابناء الصابئة المندائيين بأحر التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة حلول العيد الكبير، متمنين أن يُعاد عليكم وعلى أبناء شعبنا كافة بالخير والبركة والسلام. وكل عام وانتم بخير. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 18, 2020

وأضاف "متمنين أن يُعاد عليكم وعلى أبناء شعبنا كافة بالخير والبركة والسلام. وكل عام وانتم بخير".

وتحتفل طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة أو "البرونايا"، وهو أهم أعياد المندائيين الذي يستمر خمسة أيام، حسب "السومرية".

في هذا العيد، تقيم المئات من العوائل المندائية العراقية طقوس الاحتفال عند مندي الصابئة الذي يقع عند نهر دجلة بمدينة العمارة٬ وتُقام صلاة الصبح والتعميد في الماء الجاري كما تُنحر الذبائح وتقدم الصدقات للمحتاجين.