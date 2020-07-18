ليبرمان يحذر بلاده من "ثورة" جديدة

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، من "ثورة" جديدة تجتاح بلاده.

ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، اليوم السبت، أن ليبرمان قد حذر إسرائيل من اندلاع "ثورة مدنية" أو حالة من "التمرد المدني"، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية في إسرائيل.

המשטרה מזהירה את המפגינים בתל אביב: נעצור את המסיתיםhttps://t.co/RXpZ8W3TMF pic.twitter.com/xUfdlHnros — ynet עדכוני (@ynetalerts) July 18, 2020

وأفادت القناة العبرية بأن رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، هاجم سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي قررت إغلاق المطاعم دون إشعار مسبق لأصحاب المطاعم، وفرض الإغلاق على كثير من البلدات الإسرائيلية، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، بعدما سببته جائحة كورونا من أزمات اقتصادية.

הפגנה בירושלים | שני מפגינים נעצרו עד כה; מפגינה הניפה דגל פלסטין, שהורד על ידי שוטרים@VeredPelman pic.twitter.com/p5CLm7SuDf — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

وطالب ليبرمان بعدم إغلاق المطاعم وإعادة فتحها مرة أخرى، وإلا فإن بلاده مقبلة على "ثورة اجتماعية" جديدة.

ويشار إلى أن إسرائيل تشهد مظاهرات احتجاجية ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بسبب فساده وعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا.