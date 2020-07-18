السفير الإيراني في بغداد يكشف أسباب زيارة ظريف إلى العراق

كشف السفير الإيراني في بغداد عن أسباب زيارة وزير خارجية بلاده، محمد جواد ظريف، إلى العراق، المقررة، غدا الأحد.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن زيارة ظريف إلى العراق تأتي في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح مسجدي أن هذه الزيارة تهدف إلى تمتين العلاقات والأواصر الاستراتيجية في كافة المجالات بين العراق وإيران.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه والوفد السياسي المرافق له، صباح يوم غد الأحد، إلى العاصمة العراقية، بغداد، لبحث آليات توسيع العلاقات الثنائية، وتنفيذ وثائق التعاون المبرمة في وقت سابق بين البلدين.

وأفادت السفارة الإيرانية لدى العراق أن ظريف سيلتقي خلال زيارته بـ 6 من كبار الشخصيات والمسؤولين العراقيين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، سيلتقي يوم غد نظيره الإيراني، الذي سيزور بغداد، لافتة إلى أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء.