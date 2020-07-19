وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب تراجع إصابات كورونا وتتحدث عن الموجة الثانية

قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن "أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تشهد انخفاضا متواصلا لمدة 3 أسابيع"، مشيرة إلى أن "الفترة التى أعقبت عيد الفطر المبارك، كانت صعبة على القطاع الصحي المصري".

وتابعت، في تصريحات مع قناة "إم بي سي مصر": "فيه 3 لقاحات على الأقل في العالم دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية.. حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الإنجليزي الذي تطوره شركة أسترازينكا الذي يتم تطويره عن طريق جامعة أكسفورد".

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن "شركة فاكسيرا المصرية للقاحات تستعد أيضا لمراحل إنتاج اللقاح بعد الحصول عليه، مع السماح بمشاركة براء اختراعه مع الشركة المنتجة، مؤكدا أنها ستجتمع مع مسئولي الشركة للتأكد من استعدادات خطوط الإنتاج.

وأضافت هالة زايد، إن "حدة فيروس كورونا المستجد قلّت، وأن الموجة الثانية عندما تأتي لن تكون أسوأ من الأولى.

وعن تجاوز مصر مرحلة الذروة، قالت: "هل الذروة عدت أو لا منعرفش، ومش عاوزين نتكلم في موجة ثانية حتى لو ارتفعت الإصابات في بعض الأماكن أمر عادي، ولن نعود لسيناريو المرحلة الأولى أبدا"، مشيرة إلى أنه بسبب الفتح مع الحرص ستقل الإصابات بالفيروس، وعدد الإصابات في العالم يزيد ولا أحد يعرف إن كان مر بالذروة أم لا.

وأضافت وزيرة الصحة أن الموجة الأولى كانت عنيفة، لكن الإصابات رغم زيادتها إلى أن حدتها قلت، موضحة أنه قبل 4 أسابيع كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس 97%، أما اليوم انخفضت لـ 20%. وتابعت: "احتياج الناس للتنفس الصناعي قل مما يعني أن حدة الفيروس قلت، والموجة الثانية عندما تأتي لن تكون أسوأ من الأولى لأن الأنظمة الصحية لم تكن مؤهلة، ولم تكن هناك خبرة.. لم يكن أحد مؤهلا".

وسجلت مصر، مساء أمس السبت، تراجعا نسبيا لليوم الثالث على التوالي في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وكذلك عدد الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة و63 حالة وفاة جديدة.