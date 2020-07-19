تسجيل
07:00 GMT19 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

    وزيرة الصحة المصرية تكشف سبب تراجع إصابات كورونا وتتحدث عن الموجة الثانية

    © AFP 2020 / -
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (35)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104495/79/1044957958_0:52:3072:1780_1200x675_80_0_0_be6c315d57fb281a1ba64432e29c2410.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007191046042518--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن "أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تشهد انخفاضا متواصلا لمدة 3 أسابيع"، مشيرة إلى أن "الفترة التى أعقبت عيد الفطر المبارك، كانت صعبة على القطاع الصحي المصري".

    القاهرة، مصر يوليو 2020
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مستشار السيسي يكشف تراجع حدة "كورونا" ويتوقع ظهور فيروس جديد
    وتابعت، في تصريحات مع قناة "إم بي سي مصر": "فيه 3 لقاحات على الأقل في العالم دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية.. حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الإنجليزي الذي تطوره شركة أسترازينكا الذي يتم تطويره عن طريق جامعة أكسفورد".

    وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن "شركة فاكسيرا المصرية للقاحات تستعد أيضا لمراحل إنتاج اللقاح بعد الحصول عليه، مع السماح بمشاركة براء اختراعه مع الشركة المنتجة، مؤكدا أنها ستجتمع مع مسئولي الشركة للتأكد من استعدادات خطوط الإنتاج.

    وأضافت هالة زايد، إن "حدة فيروس كورونا المستجد قلّت، وأن الموجة الثانية عندما تأتي لن تكون أسوأ من الأولى.

    وعن تجاوز مصر مرحلة الذروة، قالت: "هل الذروة عدت أو لا منعرفش، ومش عاوزين نتكلم في موجة ثانية حتى لو ارتفعت الإصابات في بعض الأماكن أمر عادي، ولن نعود لسيناريو المرحلة الأولى أبدا"، مشيرة إلى أنه بسبب الفتح مع الحرص ستقل الإصابات بالفيروس، وعدد الإصابات في العالم يزيد ولا أحد يعرف إن كان مر بالذروة أم لا.

    وأضافت وزيرة الصحة أن الموجة الأولى كانت عنيفة، لكن الإصابات رغم زيادتها إلى أن حدتها قلت، موضحة أنه قبل 4 أسابيع كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس 97%، أما اليوم انخفضت لـ 20%. وتابعت: "احتياج الناس للتنفس الصناعي قل مما يعني أن حدة الفيروس قلت، والموجة الثانية عندما تأتي لن تكون أسوأ من الأولى لأن الأنظمة الصحية لم تكن مؤهلة، ولم تكن هناك خبرة.. لم يكن أحد مؤهلا".

    وسجلت مصر، مساء أمس السبت، تراجعا نسبيا لليوم الثالث على التوالي في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وكذلك عدد الوفيات.

    وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة و63 حالة وفاة جديدة.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (35)

    انظر أيضا:

    "المركزي المصري" يكشف تأثيرات كورونا على السلع غير الغذائية
    مصر تكشف لأول مرة تفاصيل الحالات الحرجة من مصابي كورونا
    وزير الرياضة المصري يكشف تأثير إصابات كورونا على عودة الدوري
    مستشار السيسي يبشر المصريين بشأن كورونا ويؤكد فيروس جديد سيظهر بعد عدة سنوات
    الصحة المصرية تحذر من "موجة ارتدادية" لفيروس كورونا
    الصحة المصرية: الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من كورونا
    الكلمات الدلالية:
    وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظفة في شركة سياحية أثناء الاسترخاء على يخت على نهر ينيسي، روسيا 15 يوليو 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تركيا تعد روسيا بالاحتفاظ بسرية المعلومات عن إس -400
    تركيا تعد روسيا بكتم المعلومات عن "إس -400
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم خلال زمن كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك