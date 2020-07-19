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    محمد جواد ظريف

    إيران تكشف عن ما أرسلته داخل طائرة ظريف إلى العراق

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (37)
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    أعلن السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، اليوم الأحد، أن بلاده "أرسلت طنا من المساعدات والمعدات الطبية إلى العراق لمكافحة فيروس كورونا".

    © Sputnik . Максим Блинов
    ظريف يصل إلى العراق للقاء كبار المسؤولين
    وقال مسجدي، في تصريح صحفي من مطار بغداد، خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "إيران أرسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية والصحية إلى العراق لمواجهة كورونا".

    وأعرب السفير الإيراني عن أمله أن "يتمكن العالم وبسرعة التخلص من هذه الجائحة التي تضرب جميع شعوب العالم وخاصة عن الشعبين الإيراني والعراقي"، مشيرا إلى أن "هناك تعاون جيد بين وزارة الصحة الإيرانية ونظيرتها العراقية في مجال مكافحة كورونا وكذلك في المجالات الطبية والصحية الأخرى".

    ووصل ظريف​، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية ​بغداد​، وذلك على رأس وفد سياسي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

    وأكد في تصريحات لدى وصوله إلى مطار العاصمة العراقية بغداد أن بلاده ستعمل على ترتيب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، لافتًا إلى أن زيارته اليوم، ستكون فرصة جيدة للقاء العديد من المسؤولين.

    وأوضح ظريف قائلا: "هي فرصة جيدة للقاء المسؤولين العراقيين، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، وكذلك المسؤولين السياسيين العراقيين ورئيس الحشد الشعبي".

    وتعد هذه أول زيارة يقوم بها ظريف إلى العراق منذ أن أصبح مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء في العراق، في وقت يرتبط العراق، منذ سنوات، بعلاقات وثيقة مع إيران خاصة على صعيد الحرب على الإرهاب، وفي مجال التبادل التجاري.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (37)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, العراق, إيران
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