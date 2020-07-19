هيفاء وهبي تصل إلى مصر لاسترجاع "حقوقها"... فيديو

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي "انستغرام" و"تويتر" مقاطع فيديو وصور لوصول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي زيارة هيفاء وهبي إلى مصر بعد ابتعاد قصري عن مصر بسبب إغلاق المطارات خلال فترة تطبيق الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصول الحب ونزولها من الطائرة الخاصة في مطار القاهرة ب #مصر 😍🔥

المعنى الحقيقي للفخامة 👑😌

الحمد لله عالسلامة يا قمر بدنا اخبار حلوة عن انتصارك 😉💪🏻

.#هيفاء_وهبي #العدالة_لهيفاء_وهبي @HaifaWehbe #Haifaholics pic.twitter.com/pOJ4UQerYm — HAIFAHOLICS ™ (@Haifaholics) July 17, 2020

وكانت هيفاء وهبي قد قالت خلال مداخلتها الهاتفية ضمن برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب أن غيابها عن مصر هو قسري وستعود إلى هناك في وقت قريب.

ويضع محبّو هيفاء آمالهم بزيارة نجمتهم المفضلة الى القاهرة لوضع النقاط على الحروف واسترداد حقها المسلوب، ومتابعة تطوّرات قضية "النصب" الّتي سبق وتحدّثت عنها إعلامياً وتحوّلت إلى قضية رأي عام.

فانشغل الإعلام العربي في الأسابيع الماضية بقضية سوء الأمانة من قبل محمد وزيري والّتي نتج عنها الاستيلاء على أموال هيفاء وهبي بالإضافة إلى وحدات سكنية تملكها كانت قد أوكلته بشرائها وفق تغريدات الأخيرة.