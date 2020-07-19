أول ما فعله ظريف مجرد وصوله إلى مطار بغداد... فيديو

زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد فور وصوله إلى مطار بغداد موقع اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "هيئة الحشد الشعبي، وضعت جدارية كبيرة في مكان اغتيال سليماني والمهندس داخل أسوار مطار بغداد الدولي.

زار وزير الخارجية الايراني فور وصوله الى #مطار_بغداد موقع استشهاد الشهيدين الفريق #قاسم_سليماني و #ابومهدي_المهندس ورفاقهم. pic.twitter.com/9Zuk78GnaW — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) July 19, 2020

​ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف على رأس وفد سياسي الى العاصمة العراقية بغداد، ليلتقي بالشخصات السياسية البارزة في العراق وإجراء مباحثات مع السؤولين العراقيين.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.